Рим, , 11:47 — REGNUM Первым послом туристического бренда Узбекистана в Италии стала итальянская певица Гуи Канино, сообщает 29 октября агентство «Дунё».

Торжественная церемония вручения сертификата посла прошла в посольстве Узбекистана в Риме. Посол Отабек Акбаров призвал совместно популяризировать культурное и историческое наследие Узбекистана и Италии.

Гуи Канино, в свою очередь, выразила благодарность за оказанное доверие. Она подтвердила готовность совместно работать над проектами. «Сегодня, в этот сложный период во всем мире, когда необходимо объединить наши усилия, культура и искусство позволят сплотить наши народы и страны», — сказала певица.

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