Тбилиси, , 11:44 — REGNUM Во время голосования на выборах в парламент Грузии будет обеспечена эпидемиологическая безопасность для всех, кто примет в них участие. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, 28 октября выступила руководитель администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили на брифинге.

«Мы можем с уверенностью сказать, что в процессе выборов безопасность будет полностью гарантирована. Эти правила были разработаны на основе рекомендаций эпидемиологов», — сказала Мезвришвили.

Она подчеркнула, что меры, которые примут на избирательных участках, позволят обеспечить безопасность для избирателей и наблюдателей. Мезвришвили призвала жителей страны не бояться пандемии и принять участие в голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Они будут проходить на фоне резко ухудшившейся эпидемиологической обстановки. За два месяца показатели темпов распространения коронавируса выросли в десятки раз.

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