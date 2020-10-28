Киев, , 11:39 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать блокирование YouTube-канала лидера оппозиции Виктора Медведчука, которое внезапно произошло прямо накануне местных выборов в стране, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, эксперт-международник Алексей Вороненко отмечает, что эта ситуация связана больше не конкретно с Украиной, а с геополитикой, и обращает внимание на новый виток противостояния между США и Китаем. Эксперт подчеркивает, что из-за инициированного ранее Медведчуком скандала вокруг биолабораторий Пентагона тема опасных вирусов сегодня является информационным оружием Китая, а не США.

«А что же тема коронавируса? Ведь на старте эпидемии Дональд Трамп, Майкл Помпео и другие первые лица США прямо называли Китай виновным в появлении и распространении вируса COVID-19, а также говорили о планах потребовать огромную денежную компенсацию… Вы удивитесь, но сегодня тема опасных вирусов — это информационное оружие Китая, а не США. Дело в том, что из-за скандала с биолабораториями Пентагона, который весной начал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, тема коронавируса стала невыгодной для США. Напомню, что после того, как скандал вокруг биолабораторий вышел на международный уровень, Всемирная организация здравоохранения публично назвала обвинения США в адрес Китая спекулятивными», — напоминает специалист.

Вот почему, поясняет Вороненко, и Трамп, и Помпео сменили риторику и не требуют от Китая многомиллиардной компенсации.

«Зато Китай, как только началось очередное обострение на внешнеполитическом фронте, снова взял на вооружение тему биолабораторий, задействованных в военных программах Пентагона… 21 октября официальный спикер МИД Китая Чжао Лицзянь дал жесткую отповедь США по поводу биолабораторий. По словам Чжао Лицзяня, международное сообщество уже не в первый раз выражает обеспокоенность тем, что США разворачивают биолаборатории в других странах», — процитировал украинский эксперт-международник.

При этом Вороненко уверен, что блокирование YouTube-канала Медведчука — это в том числе месть США за масштабное внешнеполитическое поражение.

«Конечно, США пытаются мстить за такое масштабное внешнеполитическое поражение. Блокирование YouTube-канала главного оппонента США как раз выглядит как такая месть. 24.10 стало известно, что Google заблокировала один из самых популярных YouTube-каналов (158 миллионов просмотров), принадлежащий главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку», — сообщил эксперт.

Вороненко отметил, что на канале Медведчука как раз и звучали многие неудобные для США темы: работа биолабораторий Пентагона, покупка вакцины от коронавируса в России и т. д.

«Понятно, что на канале звучала масса информации, бьющей по интересам США, — это и расследование по поводу биолабораторий, и договоренности о закупке вакцины от COVID-19 в России, что поможет остановить эпидемию и спасти жизни миллионов украинцев, и критика долговой кабалы перед МВФ, и многое другое», — перечислил специалист.

В завершение он подчеркнул, что, закрыв канал лидера украинской оппозиции, США лишь показали, во-первых, что боятся неудобных вопросов.

«И показали, что ответов на эти неудобные вопросы в Белом доме по-прежнему нет. А еще продемонстрировали на деле, что «свобода слова» для Вашингтона — это двойные стандарты», — заключил эксперт-международник Алексей Вороненко.

ИА REGNUM напоминает, что украинские СМИ считают, что одной из главных причин закрытия YouTube-канала Медведчука является информация на нем о российской вакцине от коронавируса. До этого посольство США объявило, что Киев точно не будет закупать эту вакцину.