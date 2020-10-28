Джакарта, , 11:29 — REGNUM Столицу Индонезии Джакарту, которая не получает льгот по программе социальной денежной помощи от министерства социальных дел в 2020 году, включат в список регионов-получателей в 2021 году, сообщает CNN Indonesia.

Согласно отчетам министерства социальных дел, программа денежной социальной помощи на 2020 год была реализована для бенефициаров из 483 городов в 33 провинциях Индонезии.

В следующем году охват провинций, на которые распространяется денежная социальная помощь, будет увеличен до 34 провинций, включая столицу Индонезии.

В 2020 году Джакарта не получала денежные пособия по социальной помощи, потому что она была заменена президентской программой помощи в виде основных продуктов питания для семей-получателей.

Общая сумма денежной социальной помощи, которая будет распределена среди 9 млн получателей, достигнет 32,4 трлн рупий в период с апреля по декабрь 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель сингапурской ассоциации кофе Виктор Ма оценил вкус индонезийского кофе в рамках дегустации, организованной посольством Индонезии в Сингапуре.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезийский кофе высоко оценили в Сингапуре