Симферополь, , 11:12 — REGNUM Представители Украины, дезинформирующие жителей полуострова Крым о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, являются провокаторами. Об этом 28 октября заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения SARS-CoV-2.

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«Провокаторов много. У нас еще есть недоброжелатели в лице органов власти на территории Украины. Диванные армии там тоже активизированы, поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь на официальные источники информации», — сказал он.

В то же время глава Крыма подчеркнул, что у властей региона нет цели по введению граждан Республики в заблуждение, и потому никто из них не врет, понимая свою ответственность перед населением.

Также Аксенов подчеркнул, что власти Крыма осознают свои недоработки и не занимаются идеализацией, сложившейся с коронавирусом в регионе ситуации.

«Задача стоит только одна: вывести ситуацию из затяжного кризиса и не допустить взрывного развития эпидемии на территории республики Крым. Ношение масок нас в этой ситуации спасает», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Крыму в общей сложности выявлено 8784 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.