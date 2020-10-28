Москва, , 11:06 — REGNUM Россия не делает ставок ни на кого из кандидатов на выборах президента в Соединенных Штатах, поскольку работает, ориентируясь строго на интересы собственной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Россия готова работать с той администрацией, которая придет к власти по итогам выборов, определение победителя на которых является внутренним делом американского народа.

«Мы будем работать с той администрацией, которая придет к власти по итогам этих выборов. И продолжим с ней диалог после того, как президент США 20 января будущего года будет приведен к присяге», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент Соединенных Штатов, а также члены палаты представителей и Сената Конгресса, губернаторы ряда штатов. Борьбу за пост главы государства ведут кандидат от демократов Джозеф Байден и действующий президент США — кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

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