Нур-Султан, 28 октября 2020, 10:53 — REGNUM Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана возглавил Нурболат Айдакпелов, сообщили 28 октября в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ 28 октября подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее Айдакпелов возглавлял комитет по статистике министерства национальной экономики.
Нурболат Айдакпелов родился 22 июня 1979 года. С 2009 года работал в структуре агентства по статистике. В 2008—2009 годах возглавлял правление АО «КазАргоГрант».