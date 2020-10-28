Белград, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 27 октября приняла участие в онлайн-конференции группы по Европе и Евразии Всемирного экономического форума на тему «Создание глобальной конкурентной цифровой экосистемы». Участники встречи обсудили влияние пандемии на цифровую трансформацию и цифровую экономику.

Премьер-министр Сербии подчеркнула, что новые состав правительства продолжит работать над цифровизацией важнейших отраслей экономики и социальной жизни граждан. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Анна Брнабич, затронув цифровую трансформацию и ее значение во период пандемии коронавируса, напомнила, что цифровизация как правительства, так и экономики была определена в качестве приоритетной задачи кабинета министров Сербии еще в 2017 году.

В сфере государственных услуг, по словам Брнабич, правительство Сербии работает над реформированием государственного управления, внедрением и совершенствованием электронного управления во благо граждан и экономики.

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