Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Петербургский парламент отказался рассмотреть законопроект о расширении перечня получателей субсидий на оплату ЖКХ, передает 28 октября корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором проекта выступили депутаты из «Справедливой России». Они предложили внести поправки в закон «О региональных стандартах в жилищной сфере».

Сейчас на субсидию могут претендовать семьи, где размер платы за коммунальные услуги и жилое помещение равняется или превышает 14% от совокупного дохода семьи. Последний раз эта цифра менялась в 2013 году. Депутат Алексей Ковалев объяснил, что этот уровень можно снизить до 10%, чтобы на льготу имели право больше людей.

«Во многих регионах 10% установлено как предельный норматив. Особенно это актуально сейчас, когда из-за коронавируса многие потеряли работу», — сказал Ковалев.

Так, если сегодня при квитанции за ЖКУ в 3500 рублей субсидию могут получить семьи, ежемесячный совокупный доход которых составляет 25 000 рублей, то после принятия поправок на субсидию получили бы право семьи с общим доходом в 35 000 рублей. Однако большинство единороссов в ЗакСе отказались рассмотреть проект, даже не включив его в повестку дня.

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