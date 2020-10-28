Лилонгве, , 10:36 — REGNUM Судьи Конституционного суда Малави получили международную премию политического института Chatham House за их «мужество и независимость» в решении аннулировать победу президента страны Питера Мутарики на прошлогодних президентских выборах. Об этом сообщает BBC Africa.

«В то время, когда стандарты демократического правления находятся под угрозой не только в Африке, но и во многих демократических странах, судьи Конституционного суда Малави подали пример своим коллегам по всему миру, отстаивая центральную роль верховенства права и принципа разделения властей», — сказали представители Chatham House, независимого политического института со штаб-квартирой в Лондоне.

Коллегия из пяти судей постановила, что победа Мутарики была омрачена «повсеместно распространенными систематическими и серьёзными нарушениями».

После постановления суда соперник Мутарики Лазарус Чаквера победил во втором туре голосования и был приведен к присяге в качестве нового президента Малави в июне.

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