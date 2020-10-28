Киев, , 10:33 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий провёл встречу с послами США, ЕС и Японии. Об этом сообщила 27 октября пресс-служба суда.

Чиновник обсудил с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин, главой представительства Европейского союза на Украине, послом Матти Маасикасом и послом Японии на Украине Такаши Кураи ряд вопросов, касающихся работы украинских антикоррупционных органов.

«Был обсуждён ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности важность прозрачности и поддержания реформ, введённых после «революции Достоинства» в 2014 году», — сказано на официальном сайте посольства США.

Отметим, что встреча прошла на фоне отмены Конституционным судом Украины статьи, предусматривавшей уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минюста Украины Денис Малюська заявил, что его ведомство не может выполнить решение суда и удалить из госреестра информацию о главе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёме Сытнике.

Читайте также: Глава минюста Украины прокомментировал решение суда в отношении главы НАБУ