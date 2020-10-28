* УПА — запрещённая в России организация

Варшава, , 10:20 — REGNUM На сайте польского Института национальной памяти опубликовано официальное заявление, содержащее 29 пунктов по поводу взаимодействия Варшавы и Киева в области исторической памяти. В документе, помимо прочего, содержатся положения о препятствиях украинской стороны в деле эксгумации польских жертв Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время Второй мировой войны.

«В настоящее время из тринадцати запросов о разрешении на проведение геологоразведочных работ в возможных местах захоронений поляков, украинская сторона дала согласие только на два из них: в отношении двух захоронений солдат Войска Польского, погибших при обороне Львова в сентябре 1939 года. Хотя заявления на поисковые работы на 13 объектах были поданы еще в сентябре 2019 года», — сетует Институт национальной памяти Польши, констатировав, что Украина блокирует поисковые работы именно в тех местах, где могли быть захоронены жертвы УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В документе обращается внимание на то, что Польша не препятствует украинским поисковикам проводить эксгумационные работы на своей территории.

«Польская сторона полностью открыта для того, чтобы украинская сторона могла проводить здесь археологические, эксгумационные и идентификационные работы. В отличие от украинской стороны, Польша не создает препятствий и трудностей в этом отношении», — говорится в заявлении.

«В международных отношениях уважение к жертвам геноцида и осуждение его исполнителей должно быть общей заботой и основой взаимоотношений», — сказано в заключительном пункте документа.

Напомним, летом 2019 года президент Польши Анджей Дуда в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против этнических поляков на Волыни, заявил, что согласие Украины на эксгумацию жертв Волынской резни является важным условием для польско-украинских отношений. Эксгумация предполагает перезахоронение жертв военных преступников для того, чтобы обозначить место их нахождения для потомков в виде мемориалов и памятников.

УПА* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.