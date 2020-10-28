Москва, , 10:19 — REGNUM Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») заразился коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») в ходе заседания.

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Газзаев обратился с просьбой перенести обсуждение во втором чтении законопроекта об определении порядка утверждения алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов РФ, который должен был докладывать Гильмутдинов.

«Докладчик заболел, на карантине», — сказал Газзаев.

Законопроект предлагается перенести на 10 ноября.

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