Сараево, , 10:12 — REGNUM Аппарат высокого представительства давно исчерпал себя как механизм контроля над Боснией и Герцеговиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Глас Српске».

«Не видим в высоком представителе никакой практической необходимости. Свою функцию он давно уже исчерпал», — сказал министр. Он напомнил, что данный механизм задумывался в качестве временной меры, а решение о его сворачивании было принято еще в 2006 году.

Лавров считает, что есть «что-то унизительное» во внешнем наблюдении над независимой Боснией и Герцеговиной. Вместе с тем Россия выступает за соблюдение Дейтонского соглашения, которое обеспечивает безопасность и стабильность в регионе.

Напомним, Дейтонское соглашение о мире в Боснии и Герцеговине подписано 14 декабря 1995 года. Соглашение положило конец конфликту между мусульманской, хорватской и сербской общинами.