Южно-Сахалинск, , 10:09 — REGNUM Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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«В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведенная прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может. Необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы», — прокомментировал отставку губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

В Южно-Курильске мэра назначают депутаты после проведения конкурсной процедуры. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантного места.

Власенко возглавлял Южно-Курильск с декабря 2018 года. До этого он работал заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

В сентябре было возбуждено уголовное дело в отношении первого вице-мэра Южно-Курильска. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, новым главой городского округа город Калининград вместо ушедшего Алексея Силанова избрали председателя городского совета Андрея Кропоткина.

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