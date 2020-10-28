Москва, , 10:08 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон в сфере безопасности в рамках приведения норм в соответствие с новыми положениями Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Уточняется, что Совет безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

Предусматривается, что членам Совбеза запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Прописывается, что одной из целей международного сотрудничества в области обеспечения безопасности является охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к таким действиям.

Предусматривается, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

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