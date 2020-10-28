Москва, , 10:07 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о требованиях к Уполномоченному по правам человека в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Закрепляется требование к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации постоянно проживать в Российской Федерации.

Одновременно устанавливается запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

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