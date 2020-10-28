Варшава, , 09:51 — REGNUM Вечером 27 октября в Варшаве противники ужесточения закона об абортах собрались у входа в дом Кристины Павлович — одной из судей Конституционного суда республики, принявшего постановление о незаконности проведения абортов по причине выявленных патологий у плода. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

На опубликованной видеозаписи видно, что во время акции несколько сотен активистов скандировали антиправительственные лозунги, а также высказывались на право на аборт. Кроме того, они прыгали с выкриками «кто не скачет — тот за ПиС» («ПиС» — это аббревиатура названия правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость», депутаты которой и подали заявление в Конституционный суд по поводу ужесточения запрета права на аборт).

Судья отреагировала на акцию у собственного дома, написав на своей странице в социальной сети: «Террористы у моего дома…». В следующей записи Кристина Павлович сообщила, что вход во двор охраняет полиция.

Кристина Павлович — одна из судей Конституционного суда, который 22 октября принял решение ужесточить запрет на проведение абортов. Теперь искусственное прерывание беременности по причине выявленных у плода патологий вне закона, и жительницы Польши стали иметь право на аборт лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, а также если оплодотворение было совершенно противоправно, например, путем изнасилования. С 22 октября в разных городах Польши противники данного решения проводят акции протеста.