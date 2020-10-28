Сухум, , 09:50 — REGNUM Рассматривать проблемы абхазского языка без участия Сухума недопустимо и является вмешательством во внутренние дела Абхазии. Данное заявление распространил МИД Абхазии в ответ на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили 27 октября по случаю Дня абхазского языка заявила, что постоянно заботится о его сохранении, так как он внесен ЮНЕСКО в список исчезающих языков. В МИД Абхазии отметили, что не обращались в ЮНЕСКО по вопросам национального языка. Кроме того, в Сухуме напомнили о враждебной политике Тбилиси по отношению к абхазскому народу.

«Президент Грузии видимо не задумывается над тем, что сохранение абхазского языка, при всех существующих сложностях, лучше всего может обеспечить именно наличие абхазской государственности и абхазского этноса, на протяжении многих лет подвергавшихся разного рода дискриминациям и притеснениям, апогеем которых стали действия Грузии по осуществлению геноцида абхазского народа в 1992—1993 года», — говорится в заявлении МИД Абхазии.

В абхазском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что считают заявление Зурабишвили «спекуляцией», о чем будет заявлено во время очередных переговоров в рамках Женевских дискуссий.

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