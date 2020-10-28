28 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Тегеран предупреждает Баку и Ереван о страшных последствиях войны, призывает две стороны к сдержанности. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонные разговоры с высокопоставленными официальными лицами и дипломатами Азербайджана и Армении, предложил им свои посреднические услуги. Сообщается, что Тегеран уже подготовил «обстоятельный план по урегулированию кризиса между Азербайджаном и Арменией». Детали его неизвестны.

Станислав Тарасов, , 09:47 — REGNUM Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, спецпосланник президента Ирана Аббас Аракчи посетит Москву, Баку, Ереван и Анкару для решения карабахского конфликта. Также он намерен побывать в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Иран является единственным в мире государством, имеющим границы со всеми тремя сторонами карабахского конфликта — Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом, его затрагивает карабахская война, хотя пока и опосредованно. Ранее иранские военные указывали, что усиливают охрану своих границ на северо-западе «в целях предосторожности». Там были проведены учения сухопутных войск с участием подразделений пехоты, артиллерии и беспилотников. За несколько дней до этого туда были переброшены дополнительные сил армии Ирана и частей Корпуса стражей Исламской революции. В этой связи Хатибзаде заявлял, что Тегеран намерен соответствующим образом отвечать на любые атаки своей территории, «даже если противоположная сторона сделает это непреднамеренно». Но дело, конечно, не в шальных снарядах, залетающих на территорию Ирана.

Тегеран очень чувствительно относится к изменениям геополитической ситуации на своих северных границах. Иранское издание Resalat, отражающее позиции официального Тегерана, пишет, что спустя месяц с начала нового кризиса вокруг Нагорного Карабаха становится ясно то, что речь нужно уже вести «не о вооруженном конфликте, а о настоящей полномасштабной войне в регионе» с вовлечением третьих стран. В данном случае речь идет пока только о Турции, которая заявляет о «поддержке» Азербайджана и готовности предоставить ему «любую необходимую помощь». Более того, Тегеран обратил серьезное внимание на то, что посольства США, как в Баку, так и в Ереване, обратились ко всем находящимся в регионе американским гражданам с призывом «воздержаться» от посещения районов, где сложилась особо напряженная обстановка. Эти предупреждения, как пишет Resalat, «выглядели как заранее подготовленные, как если бы в американских дипучреждениях заранее знали о грядущем военном конфликте», что наводит на мысль о факторе сценариев комбинационного свойства, в которых так или иначе были, видимо, задействованы или хорошо о них информированы США.

В этой связи для Тегерана вряд ли могли стать сюрпризом сообщения об участии в боях «по ту сторону Аракса» ближневосточных наемников, которых в большом количестве перебрасывает Турция в помощь Азербайджану. Напомним, что с соответствующим заявлением о присутствии на военной арене боевиков-наемников выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, после чего командующий Вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави заявил: «Наши силы будут яростно и беспощадно бороться с присутствием террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у наших границ». Есть еще один фактор, способный стать фитилем для «взрыва» Ирана. Как сообщает турецкое правительственное агентство Anadolu, на севере Ирана, где в четырех провинциях проживающих азербайджанцев вдвое больше, чем в самом Азербайджане, уже давно Западом провоцируется ирредента — движение за воссоединение, и при определенных геополитических обстоятельствах Иран может «рассыпаться», о чем уже давно пишут и говорят американские и израильские эксперты.

Оценивая ситуацию с этой точки зрения, вряд ли стоит рассуждать о случайности начатой Азербайджаном и поддержанной Турцией, похоже, с опорой на некую находящуюся пока в тени силу карабахской войны. Французские издание Atlantico, обозначая вмешательство Турции в карабахскую войну под общим лозунгом с Азербайджаном «одна нация — два государства», намекает, что нынешний этап неоосманской стратегии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может иметь иранскую направленность». В этой связи вполне объяснима дипломатическая активность Тегерана, которую обозначает предстоящая миссия Аракчи, которая будет насыщена новыми измерениями, когда карабахская война начинает восприниматься в качестве всего лишь важного, но эпизода задуманной геополитической комбинации.

Ирану предстоит делать выбор, понимая, что его призывы к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта или предложения о своем посредничестве находятся в тупике из-за начавшейся, как считает турецкое издание Habertürk, «новой опасной игры». Тегерану теперь важно переводить сотрудничество с некоторым региональными странами, Турцией и Россией, в новую организационную структуру, с новыми смыслами и содержанием, чтобы, как пишет Resalat, «избежать вовлечения в закавказскую войну вблизи своих границ». В другое время и при иных обстоятельствах Иран мог бы вмешаться в конфликт между Азербайджаном и Арменией, как сделал это во многих странах региона (Ливан, Йемен, Ирак, Сирия), сделав ставку на защиту своих национальных интересов в большей степени, чем на идеологические факторы.

Однако теперь, ввиду непростых обстоятельств, в которых находится страна, Тегеран не желает и не готов ввязываться в новую войну. Пока Иран предупреждает Баку и Ереван о страшных последствиях войны, призывает две стороны к сдержанности. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонные разговоры с высокопоставленными официальными лицами и дипломатами Азербайджана и Армении и предложил им свои посреднические услуги. Хатибзаде сообщил, что Тегеран уже подготовил «обстоятельный план по урегулированию кризиса между Азербайджаном и Арменией». Детали его неизвестны, кроме пункта о необходимости начала двухстороннего диалога, чтобы «ввести режим прекращения огня в качестве жеста доброй воли и большого прорыва». Посмотрим, чего добьется Аракчи с практической точки зрения и удастся ли его сложная дипломатическая миссия.

Но то, что активизировались иранские дипломатические службы, является свидетельством действительно крайней степени обеспокоенности складывающейся по ту сторону своей северной границы ситуацией.