Вашингтон, 28 октября 2020, 09:45 — REGNUM Назначение Эми Кони Барретт в Верховный суд США может повлиять на итог президентских выборов. Об этом сообщил корреспондент шведской общественной телевещательной организации SVT в Вашингтоне Стефан Осберг.
«Это, вероятно, самый большой успех Дональда Трампа за все четыре года его президентства», — считает Осберг.
Напомним, что большинство сенаторов проголосовало за Эми Кони Барретт в качестве нового члена Верховного суда, а это означает, что теперь консервативное большинство еще больше усилилось — шесть консервативных судей против трех либеральных.
По словам Осберга, это решение может привести к увеличению явки избирателей-республиканцев на выборах, до которых осталась всего одна неделя.
«Дональд Трамп зависит от рекордно высокой явки консервативных избирателей, а этот вопрос (назначение Эми Кони Барретт — прим. ИА REGNUM) как раз напоминает избирателям о том, чего он на самом деле добился на посту президента», — объяснил Осберг.
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