Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снизил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году до рекордных 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Приём до 15 тыс. беженцев … оправдан гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам», — говорится в документе.

Ранее в Госдепе заявили, что такой подход «отражает сохраняющуюся приверженность администрации тому, чтобы отдавать приоритет безопасности и благополучию американских граждан, особенно в свете продолжающейся пандемии COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 финансовом году лимит на приём беженцев в США составлял 18 тыс. человек, а годом ранее — 30 тыс. человек.