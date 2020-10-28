Вашингтон, , 09:43 — REGNUM «Вы подумали, что пандемия коронавируса стала самой важной темой президентских выборов в Соединенных Штатах? Тогда вы действительно ошибаетесь», — с таких слов начал свой репортаж корреспондент шведской телевещательной организации SVT в США Фуад Юсефи.

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В своем материале Юсефи ссылается на результаты исследования Pew Research Center, который изучил, какие вопросы наиболее важны для американцев в преддверии ноябрьских выборов. Несмотря на то, что в последнее время много говорится о масках и протестных движениях, по-прежнему самым важным вопросом выборов остается экономика. Почти восемь из десяти американцев заявили, что состояние экономики определит их выбор 3 ноября.

Тема пандемии в качестве важного пункта повестки перед выборами заняла лишь четвертое место в опросе, обращает внимание Юсефи. 62% респондента отметили, что коронавирус является их главной проблемой в преддверии голосования. С большим отрывом на первом месте оказалась тема экономики, вопросами которой оказались озабочены 79% американцев.

Социологическое исследование Pew Research Center было проведено в период с 27 июля по 2 августа. Вопросы были заданы 11 001 человеку, из которых 7 485 человек являлись зарегистрированными избирателями.