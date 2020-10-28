Ташкент, , 09:37 — REGNUM Соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве подписали министры обороны Узбекистана и Турции Баходир Курбанов и Хулуси Акар, сообщили в узбекистанском оборонном ведомстве.

27 сентября Ташкент посетила делегация Турции во главе с министром национальной обороны. В рамках визита Хулуси Акар встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

На встречах с президентом и министром обороны Узбекистана Акар обсудил состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание уделено обучению военных кадров и налаживанию контактов между вузами.

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