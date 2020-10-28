Хабаровск, , 09:46 — REGNUM В ходе пресс-конференции 28 октября врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв ответил на множество вопросов, в том числе и о формировании своей команды.

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Глава региона сказал, что команда сформирована на 90%: назначено 18 министров. Из них всего два уроженца Самары (по культуре и транспорту), остальные все местные или хабаровчане, приглашённые на работу из других регионов страны, в том числе из Москвы.

«Прошло 100 дней с момента подписания указа президента России о моём назначении врио губернатора. При подборе кадров, в первую очередь опираемся на хабаровчан, во вторую очередь — на людей из других регионов. Для меня важен профессионализм и компетенции. Какие будут изменения: однозначно в министерстве природных ресурсов будет другой человек, хабаровчанин. Пожалуй, это только один анонс. Ещё один-два будет чуть позже», — сказал Дегтярёв журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с Михаилом Дегтярёвым вопросы социально-экономического развития Хабаровского края, проблемы, требующие законодательного решения. Речь шла о модернизации здравоохранения края и развитии транспортной инфраструктуры.