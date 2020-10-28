Стокгольм, , 09:36 — REGNUM В настоящее время в Швеции сразу несколько парламентских партий требуют дальнейшего продления сроков выплаты временной компенсации людям из группы риска, которым грозят серьезные осложнения в случае заражения коронавирусом. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Компенсационные выплаты прекращаются в начале 2021 года. На сегодняшний день чуть более 2 400 человек получили помощь от правительства на сумму около 65 миллионов крон (€6,2 млн).

В конце года выплаты прекращаются, и правительство не планирует их продлевать в дальнейшем. Однако теперь «Христианские демократы», «Либералы», «Левые» и «Шведские демократы» требуют, чтобы правительство выплачивало антикризисную помощь до появления вакцины.

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