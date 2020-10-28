Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Членам оппозиционных партий в Грузии нужно «смириться» с тем, что на предстоящих выборах в парламент победит правящая партия «Грузинская мечта». Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», сделал 27 октября премьер-министр страны Георгий Гахария перед журналистами.

«Я понимаю друзья, что через два три дня будут выборы. Вы должны смириться с тем, что побеждены на этих выборах, к тому же «Грузинская мечта» побеждает убедительно», — обратился Гахария к представителям оппозиции через СМИ.

Он призвал политических оппонентов «Грузинской мечты» подумать о своем будущем и не компрометировать себя перед гражданами страны, потому что оценка, которую они дадут оппозиционным партиями, как считает Гахария, может быть «крайне жесткой».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Победившая на них партия сможет назначать премьер-министра страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Члены «Лейбористской партии Грузии» у входа в ЦИК провели акцию протеста

Читайте развитие сюжета: Членов оппозиционных партий в Грузии обвинили в «давлении» на ЦИК