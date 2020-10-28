Сингапур, , 08:58 — REGNUM Председатель сингапурской ассоциации кофе Виктор Ма оценил вкус индонезийского кофе в рамках дегустации, организованной посольством Индонезии в Сингапуре, сообщает Antara.

Виктор Ма, который также является членом Федерации кофе АСЕАН, заявил, что индонезийский кофе очень хорошего качества и широко варьируется.

Посольство Индонезии в Сингапуре продемонстрировало 11 видов кофе из различных регионов Индонезии. В мероприятии приняли участие около 30 гостей, в том числе владельцы кафе, предприниматели и дипломаты.

Временный поверенный в делах посольства Индонезии в Сингапуре Дидик Эко Пуджанто заявил, что потенциал индонезийского кофе необходимо максимально использовать, особенно для того, чтобы помочь экономике сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что в усилиях по восстановлению национальной экономики, пострадавшей от пандемии, было укреплено взаимодействие между Индонезией и Южной Кореей.

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