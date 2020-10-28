Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 08:53 — REGNUM Россия готова принять участие в работах по внутреннему убранству русско-сербского храма в Баня-Луке. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете «Глас Српске».

По его словам, российская сторона рассматривает различные варианты участия в работе по убранству храма. Министр выразил признательность за вклад в строительство храма руководству Республики Сербской, Сербской православной церкви и епископу Банялукскому владыке Ефрему.

Лавров добавил, что проект помогает укрепить дружеские отношения и наладить сотрудничество между народами. Министр сказал, что почитает за честь свое участие в освещении камня в основании храма, которое прошло в 2018 году.

Напомним, в сентябре 2018 года Сергей Лавров принял участие в церемонии освещения фундамента русско-сербского храма в Баня-Луке.