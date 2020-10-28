Куала-Лумпур, , 08:52 — REGNUM Правительство Малайзии решительно осуждает провокационные действия, предпринятые рядом стран с целью очернить ислам, сообщает CNN Indonesia.

Ранее мировое сообщество резко раскритиковало президента Франции Эммануэля Макрона за его заявление об исламе.

«Мы решительно осуждаем подстрекательскую риторику и провокационные действия с целью опорочить мусульманскую религию, свидетелями чего недавно стал мир в форме популистских речей и публикации кощунственных карикатур на пророка Мухаммеда», — заявил министр иностранных дел Малайзии Хишамуддин Хусейн 28 октября 2020 года.

По его словам, Малайзия привержена защите свободы слова и выражения в обществе.

«В этом контексте осквернение Святого Пророка ислама и ассоциирование ислама с терроризмом, конечно, выходит за рамки этих прав», — заявил глава МИД Малайзии.

Такие действия, по словам министра, были провокационными и неуважительными по отношению к исламу и более чем двум миллиардам мусульман во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии раскритиковало заявление президента Франции и вызвало посла Франции в Джакарте Оливье Шамбара.

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