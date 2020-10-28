Занзибар, Танзания, , 08:54 — REGNUM Главный оппозиционный кандидат на пост президента Занзибара был освобожден через несколько часов после того, как его задержали при попытке проголосовать досрочно. Об этом сообщает BBC Swahili.

Освобождённый Маалим Сеиф Шариф Хамад из оппозиционной партии ACT-Wazalendo заявил, что президентские и парламентские выборы в Танзании являются «фарсом» еще до официального начала голосования в среду, 28 октября.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим законодательством, парламентом и президентом.

Во вторник, 27 октября, на Занзибаре началось досрочное голосование, введение которого встретило критику оппозиции, в том числе Маалима Сеифа.

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