Джакарта, , 08:09 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что в усилиях по восстановлению национальной экономики, пострадавшей от пандемии, было укреплено взаимодействие между Индонезией и Южной Кореей, сообщает Antara.

«На протяжении многих лет Индонезия и Южная Корея постоянно укрепляли свои экономические отношения», — заявил министр промышленности страны.

В 2019 году двусторонняя торговля между Индонезией и Южной Кореей достигла 15,6 млрд долларов США. Большинство индонезийских товаров, экспортируемых в Южную Корею, — это железо и сталь, древесина и изделия из дерева, машины и электрическое оборудование, а также готовые товары и аксессуары для одежды.

По словам министра, ряд крупных южнокорейских инвесторов, таких как Samsung и Posco, вложили свой капитал в Индонезию. Считается, что этот шаг способствует углублению внутренней производственной структуры, что приведет к повышению конкурентоспособности.

Чтобы открыть доступ для инвесторов в период пандемии, министерство промышленности продолжает разрабатывать стратегии для поддержки промышленной деятельности, чтобы она могла продолжаться, сохраняя при этом строгие протоколы здравоохранения.

На данный момент Индонезия уже имеет 114 промышленных зон и планирует построить 27 новых промышленных зон к концу 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, всем иностранным студентам, проживающим в Китае, не разрешается участвовать в очных занятиях в классе во время пандемии.

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