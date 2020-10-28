Тбилиси, , 08:05 — REGNUM Члены молодежного крыла «Лейбористкой партии Грузии» заявили, что из-за действий Центральной избирательной комиссии якобы не сможет проголосовать большое количество граждан, находящихся на изоляции, и устроили вечером 27 октября сидячую акцию протеста в Тбилиси возле входа в ЦИК. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Ранее в Центризбиркоме Грузии определили, что для тех, кто находится в самоизоляции, на карантине или лечится от COVID-19 на дому, будут работать переносные урны для голосования. Но для этого изолированным гражданам нужно было зарегистрироваться на сайте ЦИК до 18:00 (17:00 мск) 27 октября. По мнению «лейбористов», многие не успели подать заявку.

Сначала протестующие сидели и требовали, чтобы к ним вышла глава Центризбиркома Тамар Жвания, потом постарались установить палатку. После этого сотрудники полиции вмешались.

«Мы хотим поставить палатку, три часа требуем, чтобы эта госпожа спустилась и ответила на наши вопросы относительно того, что она намерена делать с теми 100 000 человек, у которых отнимает право голоса. Полицейские позволили себе все недопустимое», — сказал журналистам один из участников акции.

Сообщается, что во время противостояния протестующих и правоохранителей трое человек были задержаны, двое пострадали. В пресс-службе МВД подтвердили задержание троих человек. На них составили протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Сопротивление законным требованиям полиции».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Победившая на них партия сможет назначать премьер-министра страны.

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