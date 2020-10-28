Баку, , 08:01 — REGNUM Тертерский район Азербайджана утром 28 октября подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении, сообщили в пресс-службе азербайджанского министерства обороны.

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"Армянские вооруженные силы, нарушая новое гуманитарное прекращение огня, обстреливают город Тартар и сёла региона», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения — в направлении населенных пунктов Нагорно-Карабахской Республики: Агдере, Ходжавенд, Физули, Зангилан и Кубатлы.

«В результате ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях линии фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. Несколько боевых машин были уничтожены. В результате огневого поражения артиллерийской части противника его боеприпасы были уничтожены вместе с его артиллерией на огневой позиции», — сообщили в оборонном ведомстве.

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