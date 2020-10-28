Сыктывкар, 28 октября 2020, 08:00 — REGNUM Исполнение стратегии развития моногородов и арктических территорий Коми потребует решений на федеральном уровне. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил глава республики Владимир Уйба.
Напомним, 26 октября президент подписал Указ о стратегии развития Арктики до 2035 года. Документ непосредственно касается Воркуты, Инты, Усинска и Усть-Цилемского района. В частности, стратегия предполагает развитие железнодорожной инфраструктуры, строительство автодороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар, проведение дноуглубительных работ на реке Печоре, реконструкцию и организацию аэропортовой сети, включая аэропорт Воркуты.