Владивосток, , 08:02 — REGNUM В заливе Петра Великого прошли противолодочные учения корабельной поисково-ударной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «Кореец» и МПК-221. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Противолодочники в ходе учений отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника, роль которой исполняла большая дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. «Играя» на стороне противника, она осуществляла скрытное маневрирование в районе учений и уклонение от атаки противолодочной тактической группы.

Надводные корабли во взаимодействии с противолодочными самолётами Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ обнаружили подводную лодку «противника». Проведя обмен данными и определив её точные координаты, малые противолодочные корабли провели атаку субмарины реактивными глубинными бомбами. После этого, в довершение дела, по подлодке была проведена стрельба двумя практическими торпедами.

Как сообщало ИА REGNUM, зенитное ракетное соединение Восточного военного округа, вооружённое ЗРС С-300В4, будет перебазировано на Курильские острова.

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