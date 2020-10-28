Додома, , 07:48 — REGNUM Голосование на президентских и парламентских выборах стартовало в Танзании, передает радио TBC Taifa.

В президентских выборах принимают участие 15 кандидатов, включая действующего президента страны Джона Магуфули. Он намерен переизбраться на второй срок. Его главным соперником является лидер оппозиции Тунду Лису.

Также в стране проходят выборы депутатов парламента Танзании. Ранее большинство в законодательном органе имела Революционная партия, следом за ней шла оппозиционная «Чадема». Всего в парламенте 393 места.

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