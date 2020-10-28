Тегеран, , 07:48 — REGNUM Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заразился новым коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает агентство ISNA.

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По словам спикера, ранее коронавирусная инфекция была выявлена у одного из сотрудников его аппарата.

«В полночь стал известен результат и моего теста, он оказался положительным», — приводит агентство слова Галибафа. Он подтвердил, что в настоящее время находится на карантине, но заявил, что продолжит выполнять свои обязанности дистанционно.

В Иране в последние дни вновь наблюдается рост числа инфицированных SARS-CoV-2. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 октября, в Иране число случаев заражения достигло 581 824, умерли 33 299 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 337 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 32 953.

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