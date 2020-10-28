Минск, , 06:54 — REGNUM Самая активная часть работников белорусских предприятий, которые выступают за забастовку, финансируется из иностранных источников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания руководства республики.

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По его словам, деньги для этих бастующих поступают Польши и Литвы.

«Никого не надо уговаривать… Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. Мы же знаем, что эти 10−12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Александр Лукашенко заявил, что действия протестующих в Белоруссии похожи на деятельность организованных преступных групп с признаками терроризма и власти страны уже начали сталкиваться с «террористическими угрозами».

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