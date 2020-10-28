Киев, , 06:49 — REGNUM Для установления результатов местных выборов на Украине законодательством определён срок — не позднее девятого дня после дня голосования, напомнили 27 октября в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Таким образом, отметили в комиссии, итоги будут подведены и обнародованы до 3 ноября включительно.

Сегодня подсчёт голосов на местных выборах и передачу документов в территориальные избиркомы завершили 91% участковых избирательных комиссий. Процесс полностью завершен в шести областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой.

Ранее украинский политолог Юрий Романенко сообщал, что по предварительным итогам выборов роль партии «Слуга народа» как интегрального украинского проекта закончена, и далее Украину ждёт конфликт слабого центра с регионами.

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