Барнаул, , 06:43 — REGNUM Признание геноцидом убийств нацистами советских граждан корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

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«Думаю, что все исчерпывается статьей УК 357 «Геноцид». Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, — (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). Наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

Естественно войны провоцируют совершение этого преступления. А признание того или иного преступления «геноцидом» зависит от текущего политического момента. Классический пример политического наслоения на тему «геноцид» — это история с армянским народом. Вот и в 2020 году (!) тема геноцида граждан Армении вновь стала актуальна».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправах в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. Установлено, что массовое уничтожение людей в Жестяной Горке было «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами». Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца с 3 ноября 2020 года.

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