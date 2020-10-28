Буэнос-Айрес, , 06:38 — REGNUM 14 308 случаев заражения новым коронавирусом выявили за сутки в Аргентине, а общее число подтвержденных фактов инфицирования SARS-CoV-2 достигло 1 116 609. Об этом сообщает аргентинский минздрав на своем сайте.

Также за истекшие 24 часа в стране от осложнений при COVID-19 умерли 430 пациентов. Всего в Аргентине зарегистрировали 29 730 летальных исходов, связанных с этим заболеванием. Кроме того, отмечается, что в республике от коронавирусной инфекции излечились 921 344 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября, после нескольких месяцев дистанционного образования, в Аргентине возобновились очные занятия в школах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Аргентине возобновляются очные занятия в школах