Вашингтон, , 06:50 — REGNUM США не пойдут на сокращение военных расходов при любом исходе выборов 3 ноября. Об этом исполнительный директор американского концерна Raytheon Technologies Грегори Хейс заявил 27 октября в интервью телеканалу CNBC.

«Откровенно говоря, такой шаг был бы нелепым!»

Грегори Хейс

По словам представителя американского военно-промышленного комплекса (ВПК), «оборона всегда относилась к разряду вопросов, решаемых на двухпартийной основе».

«Когда Байден был вице-президентом, а до этого — сенатором, он исповедовал достаточно здравый подход к национальной обороне. Он осознавал необходимость взаимодействия обеих сторон в целях обеспечения нужд национальной обороны», — подчеркнул руководитель крупнейшего предприятия ВПК, традиционного подрядчика оборонного ведомства.

Хейс отметил, что США «уступили своё технологическое преимущество китайцам и в некоторых случаях россиянам», поэтому теперь потребуется вкладывать в развитие ряда новейших технологий ещё больше средств, «если мы собираемся конкурировать с новыми возникающими угрозами».

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшую угрозу для Соединённых Штатов на международной арене представляет Россия, заявил кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден.

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