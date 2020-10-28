Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг выступил в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, сообщает газета The Hill.

Сообщается, что Блумберг решил выделить около $15 млн на телевизионную рекламу для демократического кандидата в президенты США. По словам его советника Говарда Вульфсона, медиамагнат дал поручение своей команде закупить эфирное время для размещения рекламы в поддержку Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стали известны расходы Джо Байдена на предвыборную рекламу в ходе предвыборной кампании. По данным Advertising Analytics, команда Байдена потратила $46,9 млн. Действующий американский президент Дональд Трамп потратил на рекламу около $10,1 млн.

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