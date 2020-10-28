Приштина, , 08:02 — REGNUM Косовская платформа для проведения социалогических опросов Pyper 27 октября опубликовала результаты опроса общественного мнения относительно внутреннего положения в крае.

Участников опроса спросили, считают ли они стабильной политическую ситуацию в Косово. На вопрос о том, «Считаете ли вы, что политическая ситуация в стране нестабильна?» положительно ответили 69% участников опроса. Ещё 18% опрошенных не уверены в том, можно ли назвать ситуацию в Косово стабильной и лишь 13% считают положение стабильным.

При этом 71% опрошенных был готов явиться на досрочные выборы, если бы они проводились уже на этой неделе, ещё 14% колебались.

Участники опроса отмечали, что устали от недолговечных правительств, которые, по их мнению, не могут добиться своих целей.

В опросе приняли участи 1054 человек, 57% из них мужчины, 43% — женщины. 42% опрошенных принадлежали к возрастной категории 16−25 лет, 33% — к возрастной категории 26−35 лет. Старше 45 лет было лишь 9% участников опроса. Стоит отметить, что Косоово отличается молодым населением из-за все еще высокой рождаемости.

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