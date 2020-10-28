Минск, , 05:43 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично приказал 25 октября пресечь акцию протеста в Минске, на которой силовики применяли спецсредства. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».

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«Что надо было делать милиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей», — сказал он.

По словам Лукашенко, вечером 25 октября в столице Белоруссии на улицах и в подъездах домов оказалась «пьяная толпа, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая», которая поставила под угрозу жизнь и безопасность граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, протестующие в Белоруссии выступают против официальных результатов итогов выборов президента, которые прошли 9 августа 2020 года. 25 октября, по официальным данным, в республике во время протестов задержали 523 человека.

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