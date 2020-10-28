Москва, 28 октября 2020, 05:17 — REGNUM Россия должна, наконец, сформулировать свои мироустроительные намерения на ближайший век, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Куликов также отметил, что главной ценностью русского народа является создание русской цивилизации, над созданием которой трудились предыдущие поколения в течение тысячи лет.
Именно это общество позволяет одновременно гармонично сосуществовать в рамках единого поля людям с разной религиозной, культурной и этнической идентичностью, чем стоило бы поучиться Европе, отметил эксперт.