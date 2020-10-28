Вашингтон, , 04:58 — REGNUM В США более 70 млн граждан проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Об этом 27 октября сообщается на портале United States Elections Project.

По информации создателя ресурса, профессора Университета штата Флорида Майкла Макдональда, в США всего досрочно уже проголосовали 70 032 485 человек.

Лидером среди штатов по числу досрочно проголосовавших граждан остаётся Техас (7 802 505 избирателей). Второе и третье места занимают Калифорния (7 402 302) и Флорида (6 440 993).

Напомним, что 3 ноября в США пройдут президентские выборы. Также будут избираться 35 членов сената и все 435 членов палаты представителей Конгресса США. На уровне штатов будут избираться 13 губернаторов и местные органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в США более 62 млн граждан проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах.

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