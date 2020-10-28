Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что сразу после выборов 3 ноября американские СМИ перестанут уделять столько времени новостям о распространении коронавируса. Об этом он заявил 27 октября в ходе выступления перед сторонниками в штате Висконсин, которое транслировалось новостными телеканалами.

«Лживые новостные телеканалы постоянно говорят: «COVID, COVID, COVID, COVID». Я им болел… Включаешь новости, а там: «COVID, COVID, COVID, COVID», — выразил своё возмущение президент.

«Знаете, когда они перестанут так много о нём говорить? 4 ноября. Это настоящее безумие. Слишком сложно объяснить», — сказал Трамп.

Он заявил собравшимся, что уже 4 ноября «вы услышите, что у нас всё очень хорошо» с противодействием коронавирусу.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США, сохраняющих печальное лидерство как по числу заразившихся коронавирусом, так и по числу умерших пациентов с COVID-19, на 04:30 мск 28 октября зафиксировано 8 773 630 случаев заражения коронавирусом и 226 606 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, в США зарегистрировано более 66 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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