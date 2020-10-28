Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Использование препарата Regeneron для лечения коронавирусной инфекции в США будет бесплатным, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Висконсин.

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«Я работаю над внедрением передовых методов лечения, которые использовались, когда я находился в госпитале. Мы работаем над тем, чтобы сделать бесплатными для нуждающихся препараты Regeneron Pharmaceuticals», — заявил он.

При этом Трамп отметил, что благодаря этому препарату в ходе лечения у него значительно улучшилось самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп похвалил препарат Regeneron, который ему вводили во время лечения от коронавирусной инфекции. Тогда американский лидер заявлял, что после лекарства почувствовал себя суперменом.

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